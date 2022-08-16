أبوجبل يكذب مرتضى منصور

المصدر: البيان

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كذب محمد أبوجبل حارس الزمالك المصري السابق، تصريحات رئيس النادي مرتضى منصور التي أكد خلالها الأخير أن الحارس تقدم باعتذاره وطالب بالعودة من جديد إلى صفوف الزمالك.

وكتب محمد أبوجبل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "لم ولن أعرض على أي مسؤول في نادي الزمالك، الرجوع إلى بيتي وكل ما يقال من المسؤولين لا أساس له من الصحة".

وخرج أبوجبل خلال الساعات الماضية، للرد على حملة الانتقادات التي يتعرض لها من قبل الجماهير، وقال في تصريحاته لبرنامج "الريمونتادا" على قناة المحور: "لماذا يتم الهجوم على شخصي من الجميع بهذه الطريقة؟ ماذا فعلت لكل ذلك؟ أتعرض لهجوم من الرموز الكبيرة في الإعلام ولا أفهم لماذا؟".

وتابع: "علاقتي جيدة مع فيريرا ويعتبرني مثل ابنه وأقول له بابا وليس يا كابتن، لا أنتظر أي شخص يقول لي أرجع إلى النادي، لأنه بيتي وقضيت معه 6 سنوات، ولم أتحدث ولا أفتعل مشاكل أو أشكو النادي".

وحمل أبوجبل إدارة الزمالك السابقة برئاسة حسين لبيب، مسؤولية عدم تجديد عقده مع الزمالك وبالتالي توقيعه للنصر السعودي، حيث قال: "عندما تذهب إلى الإدارة وتطلب التجديد لكونك في آخر 6 أشهر من عقدك ويقال لك إنك ليس من ضمن أولويات النادي، وكذلك يتم التجديد للاعبين آخرين ماذا ستفعل؟ ولم يُعرض علي نفس المقابل الذي تم عرضه على زيزو والونش".

وأتم: "في الوقت الحالي أمتلك عروضاً من داخل مصر ومن خارج مصر وأدرسها حالياً قبل الاستقرار على وجهتي المقبلة".

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