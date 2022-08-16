فرق السعودية تجهز السماوي للموسم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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اعتمد بني ياس في تحضيراته الإعدادية للموسم الجديد على أداء عدد من المباريات الودية أمام فرق الدوري السعودي من درجات مختلفة، والتي ركز عليها بشكل واضح، قبل عودته أمس من معسكره الخارجي الذي أقامه في سلوفينيا لمدة 3 أسابيع تحت قيادة وإشراف الروماني دانيال ايسايلا المدير الفني للفريق.

وخاض بني ياس خلال فترة المعسكر 4 مباريات ودية، بدأها بالفوز على أبولون لاريسا اليوناني 2 - 1، ليواجه بعدها 3 فرق سعودية، كانت البداية بلقاء الرياض في مواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل، وفاز بعدها على ضمك بهدف، ثم ختم مبارياته بلقاء القادسية والذي خسر أمامه 4 - 1 في مباراة الوداع للمعسكر.

نهج مختلف

واتبع السماوي، نهجاً مختلفاً عن فرق دورينا التي تركز على اللعب ودياً أمام الأندية العربية والأوروبية في المعسكرات الخارجية، لكنه عمل على اللعب أمام فرق سعودية معروفة، وخلال المباريات أشرك الجهاز الفني مجموعة كبيرة من اللاعبين بهدف توزيع الفرص والوقوف على جاهزية جميع عناصره، وكشفت عودة البعثة عن إصابة محمد الحمادي المهاجم الذي نجح في لفت الأنظار خلال الموسم الأخير بعد أن قدم مستويات متميزة.

ملف التعاقدات

وعلى صعيد متصل، مازال الغموض يكتنف ملف التعاقدات في النادي، حيث لم يتم الإعلان عن أي صفقة مع لاعب مواطن أو أجنبي حتى الآن، على الرغم من اقتراب موعد انطلاق مباريات الدوري، ونهاية المراحل المهمة في التحضيرات الإعدادية، ويحتاج «السماوي» إلى التعاقد مع لاعبين أجنبيين لإكمال عقد الخماسي بجانب القدامى، سواريز وخمينيز وساشا، لكن النادي لم يكشف عن تحركاته في هذا الملف مع عدم التعاقد أو استعارة لاعب مواطن فيما كانت أنباء قد أشارت إلى التعاقد مع خلفان النوبي لاعب العروبة في صفقة انتقال حر.

ترقبلم يعلن بني ياس عن ما تبقى من برنامجه التحضيري واكتفى بخبر إعلان عودة البعثة، مع مواصلة السرية بشأن تجهيز الفريق، وينتظر أن يعود اللاعبون للتدريبات خلال اليومين المقبلين مع أداء مباراة ودية أمام الظفرة الأسبوع المقبل تم الاتفاق عليها سابقاً.

برنامج

لم يعلن بني ياس عن ما تبقى من برنامجه التحضيري واكتفى بخبر إعلان عودة البعثة، مع مواصلة السرية بشأن تجهيز الفريق، وينتظر أن يعود اللاعبون للتدريبات خلال اليومين المقبلين مع أداء مباراة ودية أمام الظفرة الأسبوع المقبل تم الاتفاق عليها سابقاً.

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