3 نسخ من «ميسي» في الدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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اشتهرت ملاعب كرة القدم المصرية، بوجود لاعبين يحملون أسماء وألقاب لاعبين عالميين، إما لأنهم يتمتعون بنفس المهارة، وإما لوجود تشابه في الملامح أو قصة الشعر، وفي هذا الموسم الكروي، تضم 3 فرق مختلفة من فرق الدوري الممتاز، 3 لاعبين يحملون لقب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، ونجم برشلونة الإسباني التاريخي.

ويتميز الثلاثي بأنهم يجيدون اللعب بالقدم اليسرى، إضافة إلى تمتعهم بالمهارات الفردية، لكنهم حتماً لم يصلوا إلى نفس مهارات النجم الأرجنتيني، ومن بين اللاعبين الملقبين بـ «ميسي»، محمد حمدي لاعب النادي الأهلي، وهو من الصفقات الشابة الجديدة في صفوف الفريق، والقادم من فريق وادي دجلة في صفقة مجانية، وشارك اللاعب مع وادي دجلة في أكثر من مباراة ودية، ونجح في تقديم مستوى جيد، ما جعل الفريق الأحمر يهتم بالتعاقد معه.

وفي فريق الاتحاد السكندري، يتواجد اللاعب أحمد عادل، الذي يحمل نفس اللقب، ويعتبر إحدى الركائز الأساسية في صفوف الفريق السكندري، كونه صانع ألعاب يتمتع بموهبة متميزة، أهلته إلى إحداث الفارق مع فريقه مباراة تلو الأخرى، وهذا ما وضعه محط اهتمام عدد من أندية الدوري المصري الممتاز، أبرزها الزمالك، النادي الذي بدأ اللاعب حياته مع الكرة ضمن قطاع الناشئين فيه، إضافة إلى ناديي فيوتشر وسيراميكا كيلوباترا.

أما ثالث اللاعبين الذين يحملون لقب «ميسي» في الدوري المصري هذا الموسم، فهو اللاعب مصطفى سعد، لاعب سيراميكا كليوباترا، والذي تألق مع فريقه في الموسم الجاري، وجاء هذا التألق ليدفع مسؤولي الأهلي للاهتمام بالتعاقد مع اللاعب الشاب، والدخول في مفاوضات جادة للتعاقد معه.

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