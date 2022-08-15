«كاف» يرفض لعب المريخ على «شيكان»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» نادي المريخ رفضه اللعب باستاد الأبيض «ملعب شيكان» الملعب الذي حدده المريخ لأداء مبارياته في دوري أبطال أفريقيا ضمن مباريات الدور التمهيدي لمخالفته معايير المشاركات الأفريقية، ويخوض المريخ أولى مبارياته أمام فريق أرتا سلارا الجيبوتي، وتعاني الكرة السودانية من عدم توفر ملاعب تنطبق عليها معايير «كاف» للسماح بأداء المباريات، ولا يوجد سوى استاد الهلال، الذي تمت إجازته من الاتحاد الأفريقي.

وشهد الموسم الماضي أداء المنتخب الوطني والأندية المشاركة أفريقيا لمبارياتها خارج السودان. ولاتزال الأزمة مستمرة في ظل تشدد نادي الهلال على عدم السماح للمريخ بأداء المباريات بملعبه.

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