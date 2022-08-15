الرميحي لـ«البيان»: زيارة الكويت «تفتيشية» ولا علاقة لها بنقل الاستضافة

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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أكد جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي على أن زيارة اللجنة التفتيشية لاستضافة خليجي 25 للكويت تعد زيارة عادية حسب توجيهات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد، التي تشير إلى ضرورة زيارة الدولة المرشحة لاستضافة البطولة وكذلك الدولة البديلة، وقال الرميحي لـ«البيان»: الهدف هو التأكد من جاهزية البلدين المرشحين للاستضافة الأساسي والبديل وفقاً للمعايير والشروط التي وضعها الاتحاد وزيارة الكويت عادية وليس لها علاقة بنقل البطولة من البصرة للكويت خاصة أن النسخة الجديدة مقرر لإقامتها الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل ونسخة 26 تقام خلال شهر ديسمبر من نفس العام في الكويت في حال تنظيم البصرة للنسخة الجديدة.

تكثيف الزيارة

وأضاف قائلا: «اللجنة ستكثف زيارتها خلال الفترة المقبلة للبصرة لحسم الأمور قبل الموعد الرسمي للإعلان عن بلد الاستضافة وعلى المستوى الشخصي أتمنى إقامتها في العراق لأن الشارع العراقي محتاج إليها كونها من أقدم البطولات في المنطقة وسيكون الحدث الأول الذي ستقوم بتنظيمه العراق في تاريخ كأس الخليج، وأتمنى أن تكون الكويت جاهزة في حالة عدم جاهزية العراق للاستضافة خاصة أن المكتب التنفيذي يسعى لأن تصل البطولة لمعايير احترافية عالمية من كافة الجوانب، والكويت لها سابقة تاريخية عندما استضافت خليجي 23 خلال 15 يوماً فقط وقدمت بطولة متميزة من حيث التنظيم».

ملعب الميناء

وبين الرميحي أن: استاد جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية يتسع لـ 65.000 متفرج جاهز بنسبة كبيرة وتقارير لجنة التفتيش جيدة وهناك ملاحظات على ملعب الميناء الذي يستضيف منافسات المجموعة الثانية لا تتخطى 15 % والزيارة المقبلة للبصرة سيتم حسم الأمر بعدما منح الاتحاد العراقي مهلة لاستكمال متطلبات الاستضافة وتنفيذ كافة الملاحظات التي طلبتها اللجنة خلال الزيارة الأخيرة، وبالنسبة للكويت فاستاد جابر مستوفى كافة الشروط وهناك ملاحظات صغيرة يتم العمل على تحقيقها وأيضا ملاحظات على استاد علي صباح السالم بنادي النصر تنحصر في الإضاءة وحصلنا على وعود من المسؤولين على تنفيذها وخلال زيارة اليوم سيتم الوقوف على ما تم انجازه من قبل القائمين على الاستادات وملاعب التدريب.

التعديلات

وأشار الرميحي إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الخليجي وافق على التعديلات التي أوصى بها المكتب التنفيذي على النظام الأساسي للاتحاد بما يتوافق مع المرحلة المقبلة بعدما تم الأخذ بعين الاعتبار في ملاحظات الاتحادات الخليجية أعضاء الجمعية العمومية.

زيارة

وتستكمل اللجنة التفتيشية الخليجية زيارتها للكويت من خلال معاينة استادات أندية السالمية والعربي وكاظمة والكويت وخيطان واليرموك بالإضافة إلى استاد جابر ونادي النصر بعدما تفقدت أمس عدداً من الفنادق المرشحة لإقامة الوفود المشاركة واللجان المنظمة كون الكويت البلد البديل للاستضافة في حال عدم إقامتها في البصرة، وتضمن البرنامج اجتماعاً غداً مع مسؤولي الاتحاد الكويتي لكرة القدم لوضع النقاط على الحروف واستعراض كافة الأمور كون الزيارة ستكون الأخيرة للكويت قبل حسم ملف التنظيم في منتصف سبتمبر المقبل.

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