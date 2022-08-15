وضع حد لـ«الكراسي الموسيقية» للمدربين في مصر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم عدة قرارات في اجتماعه الأخير، كان أبرزها القرار الذي وضع حداً لعشوائية انتقالات المدربين بين فرق الدوري الممتاز، حيث إنه في الموسم الجاري قام مسؤولو 16 فريقاً من أصل 18 فريقاً، يمثلون قوام الدوري، بتغيير مدربيهم.

وقرر اتحاد الكرة عدم السماح بالكراسي الموسيقية للمدربين ومنع المدير الفني لأي فريق بالتعاقد مع فريق آخر في حالة فسخ التعاقد من طرف المدير الفني، أما في حال فسخ التعاقد من طرف النادي، يحق للمدير الفني التعاقد مع فريق آخر، بشرط تقديم ما يثبت فسخ التعاقد من طرف النادي، وبحد أقصى تدريب فريقين اثنين في الموسم الواحد.

كما تصدى اتحاد الكرة لظاهرة الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين بالدوري المصري الممتاز، والتي زادت حدتها بعد تواجد الأندية الخاصة، وقرر الاتحاد عدم السماح لأي ناد بالتعاقد مع لاعبين بأموال لا تتناسب مع الميزانية التي قدمها النادي للحصول على التراخيص اللازمة لاعتماده.

وبالنسبة لقائمة فرق الدوري الممتاز، الذي سينطلق موسمه الجديد في منتصف أكتوبر المقبل، قرر اتحاد الكرة السماح بقيد 30 لاعباً في قائمة كل فريق، بينهم 5 لاعبين محترفين.

فيما استقر اتحاد كرة القدم على تعيين عصام الحضري، مدرباً لحراس المرمى للمنتخب الأولمبي، في جهاز المدرب البرازيلي ميكالي، وتعيين وائل رياض «شيتوس» مدرباً مساعداً.

أيضاً، قرر اتحاد الكرة خوض المنتخب الأول لمباراة ودية أمام المنتخب الأرجنتيني، في منتصف أكتوبر المقبل، وذلك بناء على رغبة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني «للفراعنة» والذي طالب بخوض ثلاث مباريات ودية، كما وافق أعضاء الاتحاد على طلب فيتوريا بأنه سيكون وحده مسؤولاً مسؤولية كاملة عن المنتخب الأول دون تدخل من أحد.

فيما وافق الاتحاد كذلك على عرض المنتخب القطري لكرة القدم، باستضافة قطر لمباراة السوبر المصري السعودي، وكشف اتحاد الكرة أنه يتواصل حالياً مع الاتحاد الدولي «فيفا» للحصول على الموافقة، لإقامة مباريات كأس مصر خلال منافسات مباريات كأس العالم.

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