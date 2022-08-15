مرتضى منصور يفتح النار على حارس الزمالك ويكشف عن واقعة الـ 100 جنيه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، النار على حارس مرمى فريقه المعار إلى نادي فاركو محمد صبحي، بسبب رفض الأخير العودة إلى صفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته، حسب تصريحاته.

وكان الزمالك أعار صبحي إلى فاركو قبل بداية الموسم الجاري لمدة عام، مع أحقية الأخير في شراء الحارس بشكل نهائي مقابل تسديد 20 مليون جنيه مصري للزمالك.

وأشارت بعض التقارير الصحفية من قبل إلى رغبة الأهلي في التعاقد مع صبحي ليكون بديلاً لحارسه الأساسي محمد الشناوي، نظير دفع 30 مليون جنيه لفاركو بعد تفعيل الأخير لعقد شراء حارس منتخب مصر الشاب من الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك الفضائية: "بقول لمحمد صبحي أنت هتفضل صغير وضئيل، لاعب كبير في الزمالك يكلمك تقوله مليش مزاج ألعب في الزمالك؟ أنت ملكش مزاج تلعب في الزمالك، والزمالك ملوش مزاج تعدي من قدامه تاني".

وتابع: "كنت بتيجي تعيطلي عشان 100 جنيه، قولت لأمير مرتضى يقوله أنت بترفض الزمالك والزمالك يرفض إنك تشتغل فيه عامل، أنت حارس بيدخل فيك 4 و5 أهداف، الزمالك مش عايزك".

وأكمل: "الزمالك قال لطارق وحامد وأبوجبل شكراً، أبوجبل اعتذر وعايز يرجع وفيريرا قرر تأجيل الحسم لنهاية الدوري، لكنه مرفضش".

وكان أبوجبل رحل عن صفوف الزمالك قبل شهر من انتهاء عقده مع الفريق القاهري، قبل أن يعلن مرتضى منصور اعتذار الحارس، ويلمح لإمكانية عودته مرة أخرى.

ويضم الزمالك حالياً بين صفوفه في مركز حراسة المرمى، محمد عواد، بالإضافة إلى ثنائي فريق الشباب السيد عطية ومحمد نديم.

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