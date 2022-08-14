العراق ينفي نقل «خليجي 25» من البصرة

المصدر: دبي - علي شدهان

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نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأنباء المتداولة عبر وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي عدة، بشأن نقل بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25 من البصرة إلى الكويت، والمقرر لها مطلع العام المقبل.

زيارة اللجنة

وربطت وسائل إعلام عدة، بين زيارة اللجنة الخليجية إلى الكويت باعتبارها البلد البديل لاستضافة البطولة، وبين المظاهرات الجارية حالياً في العراق.

بيان رسمي

وأشار الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي، إلى أن زيارة اللجنة الخليجية إلى دولة الكويت، هي زيارة تندرج ضمن جهود المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي تنص على زيارة الدولة التي تستضيف النسخة المقبلة والدولة البديلة.

مدى الجاهزية

ونوه الاتحاد العراقي إلى نفي اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الأنباء التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام بأن "خليجي 25" ستنقل من العراق إلى دولة الكويت، مشيراً إلى أن زيارة اللجنة الخليجية إلى الكويت، تهدف إلى معرفة مدى جاهزية البلد البديل.

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