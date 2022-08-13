بسبب طارق حامد.. الغموض يسيطر على مستقبل نجم اتحاد جدة

المصدر: دبي - ساؤة عبدالباقي

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يناقش البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، ملف الراحلين عن صفوف الفريق السعودي مع إدارة النادي، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اتحاد جدة نجح في التعاقد مع ثلاث صفقات جديدة في الميركاتو الجاري، حيث ضم أحمد شراحيلي من نادي الشباب، وزكريا هوساوي من نادي أحد، وطارق حامد من نادي الزمالك المصري.

ويراقب نونو سانتو مستوى جميع لاعبي فريقه خلال المعسكر التحضيري الحالي المقام في دولة النمسا تحضيراً للموسم الجديد 2023/2022، لاتخاذ القرار النهائي حول رحيل بعض الأسماء.

ووفقاً لصحيفة "الوئام" السعودية، فإن نونو سانتو يميل لرحيل النجم البرازيلي برونو هنريكي لاعب وسط اتحاد جدة، بعد التعاقد مع المصري طارق حامد الذي يجيد في نفس المركز.

وأضافت الصحيفة أن نونو سانتو غير مقتنع بمستوى هنريكي، مشيرة إلى أن هناك اتجاه قوي من المدرب بالاعتماد على طارق حامد في التشكيل الأساسي بالموسم المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة موسمه بمواجهة العدالة الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 أغسطس الجاري.

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