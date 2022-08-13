حكمات سودانيات يكسرن قيود المدرجات

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

رغم تأسيس السودان مع مصر وإثيوبيا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورغم الزخم الكبير لكرة القدم في المجتمع السوداني لدرجة أنها صارت جزءاً من تكوينه وثقافته، ووصل الأمر إلى وصف الشعب السوداني بأنه يتنفس كرة القدم، رغم كل ذلك إلا أن مدرجات ملاعب كرة القدم ظلت مغلقة على الرجال، ولم تنجح كل المحاولات لتكسير حاجز تواجد السيدات في الملاعب، فلا يوجد قانون يمنع ذلك، فقط العادات والتقاليد والمخاوف من شراسة المدرجات بالخروج عن النص ظلت العائق الرئيسي أمام تواجد المرأة السودانية في المدرجات، إلا أن النساء السودانيات اتخذن خطوة أخرى ربما تثير سخط المدرجات أكثر.

كسر القيد

دون مقدمات فوجئ جمهور المشجعين في مباريات الدرجات المختلفة بتواجد نساء في موقع قاضي الجولة (حكم المباراة)، ماذا يفعلن؟ سؤال حائر دار في أذهان الجمهور، (وحكم كمان) عبارة حملت معاني كثيرة نطقت بها الألسن، (عرفنا أي حاجة كمان عايزين يكونوا حكمات)، عبارات غاضبة ترفض اقتحام النساء قلعة كرة القدم مكتوب على لافتتها (ممنوع اقتراب النساء)، ولكن بدأ التعامل مع واقع حكمة سيدة، تدير مباراة لكرة قدم رجالية، انكسر القيد وصارت متابعة سيدة ضمن طاقم التحكيم أمراً مقبولاً وإن كان بتحفظ في أحيان كثيرة.

التاريخ يتحدث

قبل أكثر من عام وفي 20 مارس 2021 نعى الناعي أول حكم سيدة سودانية أدارت مباريات للرجال في دوري الدرجة الأولى في السبعينيات من القرن الماضي، وتحديداً عام ( 1975) وهي الراحلة منيرة رمضان أول امرأة في المحيطين الأفريقي والعربي تلج مجال التحكيم في كرة القدم، وسجلت الحكم منيرة رمضان محطة مهمة في تاريخ الكرة السودانية للسيدات، وعكست انفتاح المجتمع السوداني في ذلك الوقت وتقدمه في مجالات ظلت مغلقة على الرجال.

«فيفا» لعب الدور الأبرز

قال الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد السوداني صلاح أحمد محمد صالح: إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعب الدور الأبرز في الاقتحام الملفت للسيدات والفتيات لمجال التحكيم بأعداد كبيرة، وأضاف في تصريحات لـ(البيان): فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الاتحادات الوطنية تمييز المرأة بنشاط رياضي نسوي، يشمل قيام منافسة لكرة القدم النسوية وتكوين منتخبات وطنية نسائية، وشمل التمييز النسائي التحكيم (قضاة ملاعب)، مؤكداً أنه لم يكن هناك مجال للتراجع عن مواجهات (فيفا) الصارمة، لأن عدم تنفيذها سيلقي بعقوبات قاسية على الكرة السودانية.

55 حكمة

تضم قائمة الحكام (سيدات) في السودان حالياً 55 حكمة، ويوجد في الخرطوم 16 حكمة، وبقية الحكمات في الولايات الأخرى، ووفق الإحصاءات يوجد إقبال كبير من الفتيات والسيدات للالتحاق بكورسات التحكيم.

50 طالبة جامعية

وكشف الفاضل أبوشنب رئيس لجنة الحكام باتحاد الخرطوم المحلي لـ(البيان) عن مفاجأة أذهلتهم حسب تعبيره بتقديم (50) طالبة جامعية لطلبات التحاق بكورس حكمات الدرجة الثالثة، واعتبر أبوشنب أن إقبال البنات الجامعيات يدعم التحكيم في الاتحاد المحلي بقوة.

تأثير واضح

اتفق رئيس لجنة التحكيم المركزية صلاح أحمد محمد صالح، ورئيس لجنة حكام اتحاد الخرطوم المحلي على أن وجود حكمات سيدات في الملعب فرض انضباطاً غير طبيعي وسط الجمهور، وأن حالات الخروج عن النص تختفي تماماً عندما تكون حكم (سيدة) ضمن طاقم إدارة مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز