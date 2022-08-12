مجلس الوزراء المصري يقرر تقديم موعد المباريات.. تعرف على السبب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إنه يتم العمل خلال الوقت الحالي على تقديم موعد إقامة المسابقات المحلية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، لتطبيق إستراتيجية ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال سعد في تصريحات لقناة "المحور" الفضائية: "طالبنا بتعديل موعد المباريات التي تنطلق في التاسعة مساءً، لتقام مبكراً عن هذا الموعد".

وتابع: "عندما تبدأ المباريات في التاسعة مساءً يترتب على ذلك استخدام إضاءة الملعب قبلها بساعتين على الأقل، ما يعني تشغيل كشافات الإضاءة لمدة 4 ساعات منذ السابعة وحتى الحادية عشر مساءً، وهذه مدة زمنية كبيرة".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، قائلاً: "إذا قدمنا موعد المباريات ساعة أو ساعتين لتقام في السابعة مساءً على سبيل المثال، لن يكون هناك حاجة لإضاءة الملعب قبل المباراة، وبالتالي لن يتم استهلاك الكهرباء بشكل مضاعف".

وأتم سعد تصريحاته، قائلاً: "الحكومة لم تطلب إقامة المباريات في الثالثة عصراً خلال فصل الصيف كما تردد، ليس هدفنا إجهاد اللاعبين".

وتستعد الأندية والاتحادات الرياضية، لتفعيل قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري الخاص بترشيد الكهرباء، حيث قامت وزارة الرياضة بإرسال خطابًا إلى الأندية والاتحادات مؤخراً، تطالب فيه بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، بداية من منافسات الموسم الجديد.

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