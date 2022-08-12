بعد رحيل السومة.. أول طلب رسمي من مدرب الأهلي السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفع الأوروغوياني روبرت سيبولدي المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، طلباً لإدارة النادي بعد رحيل السوري عمر السومة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن سيبولدي طلب من إدارة النادي السعودي ضرورة التعاقد مع مهاجم صريح لتعويض رحيل السومة.

وأضافت الصحيفة أن سيبولدي كشف خلال اجتماعه مع مسؤولي الأهلي السعودي احتياجه الشديد للتعاقد مع مهاجم صريح، حيث يري أن التونسي يوسف العبدلي الذي تم التعاقد معه مؤخراً سيكون مهاجماً ثانياً ولاعب جناح، ولن يكن مهاجماً صريحاً يعتمد عليه في منافسات دوري "يلو".

وأوضح سيبولدي لإدارة الأهلي خلال اجتماعه بهم، أن إضاعة الفرص في الموسم الماضي كانت سبباً رئيسياً في هبوط الفريق من الدوري السعودي للمحترفين.

ودخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مع العديد من المهاجمين، تمهيداً للاتفاق مع أحدهم وضمه بشكل رسمي لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل السومة عن الأهلي السعودي في الأيام الماضية، وانضم إلى نادي العربي القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وجاء رحيل السومة عن الأهلي بعد هبوط الفريق من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تم الاتفاق بين الإدارة واللاعب السوري على خروجه معارًا لمدة موسم.

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