شقيق أبوجبل يستشهد بياسر إبراهيم للدفاع عنه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دافع مصطفى أبوجبل شقيق ووكيل حارس الزمالك السابق ومنتخب مصر محمد أبوجبل، عن اللاعب مؤكداً أن الإعلام تعمد الهجوم عليه، ولم يجد مساندة.

وقارن مصطفى أبوجبل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بين تعامل الإعلام مع أزمة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي وما حدث مع شقيقه، حيث كتب: "تعامل الإعلام مع خناقة ياسر إبراهيم ودفاعهم عنه، أظهر أن اللي حصل مع أبوجبل وهجوم الجمهور عليه وسبهم له وهو متكلمش إنه إنسان محترم، وإن الإعلام كله هاجم أبوجبل وكان ضده، دلوقتي واقفين جنب لاعب تاني، حسبي الله ونعم الوكيل في إعلاميين موجهين".

وكان ياسر إبراهيم دخل في مشاجرة مع أحد المشجعين، وفقاً لفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وهو نفس الموقف الذي حدث مع أبوجبل من قبل عقب مباراة الوداد المغربي في بطولة إفريقيا، أثناء خروجه من ستاد القاهرة واشتبك وقتها مع أحد المشجعين.

ورحل محمد أبوجبل عن صفوف الزمالك قبل انتهاء عقده مع النادي القاهري بشهر، وذلك بسبب أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة النادي، الذي أحاله للتحقيق بعد اتهامه بادعاء الإصابة والهروب من المباريات.

وتلقى أبوجبل صدمة بعدما تفاجئ بتراجع النصر السعودي عن إتمام التعاقد معه، ووقع النادي مع الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي السابق بدلاً منه، ليلجأ كل منهما إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل شكوى الطرف الآخر.

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