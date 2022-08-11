كلاتنبرغ: سأدعم جميع الأندية المصرية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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شدد الإنجليزي، مارك كلاتنبرغ، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، على ضرورة تطوير التحكيم المصري، وهو الغرض الذي جاء من أجله، والذي يمنحه فرصة لفهم كرة القدم المصرية ومدى الشغف وروعتها، مع بعض التوجيه والنصائح البسيطة التي يسعى لمنحها إلى الحكام من واقع خبراته، لتجعلهم أفضل ولتجعل كرة القدم كذلك أفضل.

وقال كلاتنبرغ في حوار نقله الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، إن أولى المهام التي يتعين عليه القيام بها، تتمثل في فهم ماذا يحتاج التحكيم في مصر؟ ولفت إلى أنه بحاجة إلى بناء هيكلة تتماشى مع منهج الاتحاد الدولي «فيفا»، وهو ما يحتاج إلى تعيين مدير متخصص لتقنية الفيديو «فار»، نظراً للدور المهم الذي تلعيه هذه التقنية في كرة القدم، وأكد على ثقته في أنه سيجد الأشخاص المناسبين للعمل معه كفريق.

وأوضح خبير التحكيم الإنجليزي في حواره، أنه سيستمع إلى شكاوى وآراء كل الأندية المصرية، كونه يعلم أن هناك الكثير من الآراء، إضافة إلى رؤيته الخاصة، والتي سيعرضها خلال الأسابيع المقبلة، ووعد بالكشف عن بعض النتائج في القريب العاجل.

وأضاف، إنه بدأ العمل منذ عدة أسابيع، منذ لحظة وصوله إلى مصر، وقبل الإعلان عن تعيينه الرسمي مع بداية أغسطس الجاري، وقد حرص على مشاهدة المباريات لفهم ما يجري، مؤكداً على أن عمله مع اتحاد الكرة اليوناني لن يؤثر على عمله في مصر، كونه لا يزال لديه دور يؤديه مع اتحاد الكرة في اليونان، حيث يساعد مسؤولي الدوري اليوناني على تقديم منظومة تحكيم محترفة بفضل خبرته السابقة في الدوري الإنجليزي، لكن إقامته الدائمة ستكون في القاهرة، لأن وظيفته الأساسية حالياً هي رئيس لجنة الحكام في مصر، على أن يقوم بمساعدة مسؤولي الدوري اليوناني، فقط عبر تقديم النصائح المتعلقة بتطوير منظومة تحكيم محترفة.

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وواصل كلاتنبرغ : شاهدت مباريات الشهر الأخير في مصر، وكان الأداء جيداً جداً، لكن بالطبع هناك حاجة للتطوير، خاصة بين الحكام وحكام «الفار» والعلاقة بينهما، لأنه في بعض الأحيان تحدث أزمة، أو يتم اتخاذ القرار في وقت طويل جداً، وهو أمر يحتاج إلى تحسين، لكن هذه المشكلة موجودة في العالم كله وليس فقط في مصر، وهي أولى المشكلات التي سيسعى لحلها.

وشدد رئيس لجنة الحكام في مصر، على أنه لن يقبل بالأداء التحكيمي الضعيف، لأن مصر دولة من الدول الرائدة في أفريقيا، لذا لابد من عودة الثقة في الحكام المصريين لأنهم بالفعل الأفضل في القارة، وهو لن يتوقف عن دعمهم ليكونوا في أفضل مستوى ممكن.

وكشف كلاتنبرغ أنه لا يوجد لديه أي انتماءات لأحد الأندية المصرية، وهو مشجع لفريق نيوكاسل يونايتد، لذا لا يهتم بمن سيفوز بالدوري المصري، لكنه يريد أن يفوز أفضل فريق بالدوري، إذا كان الحكام عادلين بين جميع الأندية، وأوضح أن دوره هو أن يشعر كل ناد بأنه يمتلك كامل دعمه، ومع دعم الجميع سيكون التحكيم أفضل، وستكون كرة القدم أكثر متعة.

واعترف: «أعشق شغف كرة القدم في مصر، هذا مشابه للدوري الإنجليزي، وأريد استغلال هذا الشغف لتحسين التحكيم ولمساندته، هناك حكام أجانب يحضرون لإدارة المباريات الكبرى في مصر، ولا أرى أنها فكرة سيئة، بل طبّقت ذلك دائمًا في بلدان أخرى حيث عملت، لأني أؤمن أن الحكام الأجانب قادرون على تطوير التحكيم المحلي، لأنهم يتعلمون من الحكام الأجانب، ليس القوانين، ولكن كيفية إدارة المباريات والمناسبات الكبيرة».

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