الإفريقي التونسي يكرم جماهيره بطريقة خاصة (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نادي الإفريقي التونسي، عن قميص جديد مدون عليه أسماء عدد من مشجعي الفريق، بعد مساهمتهم مالياً في إنقاذ النادي من الديون.

وكتبت إدارة الإفريقي التونسي أسماء جميع المشجعين الذين ساهموا في حل الأزمة المالية للنادي على القميص وقررت طرحه، للتأكيد على العلاقة الجيدة بين إدارة النادي وجماهيره.

وكان جمهور الإفريقي أطلق حملة لدعم النادي مادياً، بعد تعرضه لأزمة مالية تسببت في تراكم الديون.

وساهمت الحملة بنجاح في حل أزمة النادي التونسي، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكراً لكل من تعب وخلق قوة من فكرة حلوة، شكراً شعب الإفريقي".

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم في سبتمبر 2020، عن قيمة ديون الإفريقي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي بلغت حوالي 30 مليون دينار تونسي ما يعادل تقريباً 12 مليون دولار، وهو ما دفع جماهيره لإطلاق حملة تبرع لإنقاذ النادي من أزمة الديون.

ويعد الإفريقي التونسي الذي تأسس عام 1920 واحد من أعرق الأندية التونسية، ويعتبر أول فريق تونسي يتوج بدوري أبطال إفريقيا عام 1991، وهو لقبه الوحيد في البطولة القارية، بينما فاز محلياً بـ 13 لقباً للدوري ومثلها للكأس وثلاثة ألقاب للسوبر المحلي.

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