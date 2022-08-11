رسمياً.. الاتحاد المغربي يعلن رحيل خليلوزيتش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، في بيان رسمي، رحيل البوسني وحيد خليلوزيتش، عن الإدارة الفنية لمنتخب أسود الأطلس بالتراضي.

وقال الاتحاد المغربي في بيانه: "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب الوطني وحيد خليلوزيتش، على الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي".

وأضاف: "في هذا الصدد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب السيد وحيد خليلوزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني، في مقدمتها التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة، ومن جانبه تمنى السيد وحيد خليلوزيتش حظاً سعيداً للنخبة الوطنية".

وأتم البيان: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستوفر جميع الوسائل والإمكانيات للتهيئ الجيد للمنتخب الوطني، في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022".

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