سبب إلغاء هدف المصري أمام الأهلي (فيديو)

المصدر: البيان

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ألغى محمود البنا حكم مباراة الأهلي والمصري بالجولة 30 من بطولة الدوري المصري، هدفاً للفريق البورسعيدي، في المباراة التي حسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون رد، على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية – مصر.

تقدم الأهلي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 80 عن طريق رامي ربيعة، ثم سجل المصري هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق أحمد الشيخ، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف، وقبل صافرة نهاية المباراة سجل حسام حسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 96 من هجمة مرتدة بعد كرة متبادلة مع محمد هاني لينفرد على إثرها بالمرمى، ويضع الكرة على يمين الحارس عصام ثروت.

وجاء قرار البنا بإلغاء هدف المصري أمام الأهلي بداعي التسلل على اللاعب أحمد الشيخ، وأكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة صحة قرار الحكم في إلغاء الهدف، مشيراً إلى أن لاعب المصري كان في وضع تسلل لحظة لمس زميله عمرو مرعي للكرة، التي جاء منها الهدف الملغي.

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