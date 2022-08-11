بدأت المعركة.. أول تعليق من مرتضى منصور على حكم حبسه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، على الحكم الصادر ضده أمس الأربعاء، بالحبس لمدة شهر.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية برئاسة المستشار أدهم فهيم، قضت بحبس مرتضى منصور شهراً وتغريمه 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، بتهمة سبه وقذفه وخدش سمعة عائلته.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك الفضائية: "هذا الحكم ليس له تأثير على رئاستي لنادي الزمالك، لن أعلق على أحكام القضاء، كل الأحكام تحترم".

وتابع: "مهما تم استفزازي لن أعلق على أحكام القضاء، القانون يقول إن أي حبس من 24 ساعة لثلاثة أشهر يمكن قضاؤه في المنزل أو المستشفى".

وأكمل: "ما يحدث لن يهز شعرة من رأسي، الملك فاروق هو الوحيد الذي نجحت في الإفلات منه لأنني لم أكن موجوداً وقتها، عندما دخلت إلى السجن كنت داخله بمثابة الحاكم، وأجبر الجميع على الاستيقاظ في التاسعة صباحًا".

وشدد مرتضى منصور، قائلاً: "رسالتي إلى الخطيب، من اليوم ليس هناك تنازل أو تصالح، والمعركة الجدية بيني وبينك بدأت، وستستمر طوال العمر، وحصلت في أبريل الماضي على براءة من القاضي نفسه".

وأتم رئيس النادي القاهري تصريحاته، قائلاً: "انتهينا من صفقتين خلال اليومين الماضيين، مجلس الزمالك سيتعاقد مع أقوى صفقات استعدادا للموسم الجديد، لأن الجماهير تستحق ذلك، لا يمكن أن أصف ما شعرت به بسبب حب الجماهير بعد الحكم الذي صدر ضدي، لم أكن أعرف أنني محبوب بهذا الشكل".

يذكر أن محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت في 27 إبريل الماضي بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن مرتضى منصور على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 8 يونيو الماضي، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 6 يوليو الماضي، ثم قامت بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة أمس الأربعاء 10 أغسطس، التي أصدرت فيها حكماً بحبسه لمدة شهر واجب النفاذ.

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