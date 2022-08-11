إقالة وحيد خاليلوزيتش من تدريب المنتخب المغربي

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أبلغ الاتحاد المغربي لكرة القدم البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب "أسود الأطلس" المتأهل لمونديال 2022، برغبته في فك الارتباط معه بشكل رسمي.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن المدرب البوسني حلّ أول أمس الثلاثاء بالمغرب، وقد اجتمع بجلول عينوش، أمين مال الاتحاد المغربي لكرة القدم، ليُخبره بحسم الجهاز الوصي على الكرة المغربية قرار الانفصال عنه.

وحسب المصادر نفسها، فإن إجراءات الانفصال ستكتمل بعد عودة رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم من تنزانيا، حيث يحضر اجتماع الكونفدرالية الإفريقية “الكاف”، بصفته عضوا في المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد المغربي.

وحسب ما سبق أن أكدته “هسبورت”، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم لكرة القدم حسم من قبل في قرار الانفصال عن المدرب البوسني، في وقت يبقى الإطار المغربي وليد الركراكي الأقرب لخلافته في تدريب “أسود الأطلس”.

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