«فيفا» ينصف العربي الكويتي مجدداً على أندية المغرب

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق مجلس إدارة النادي العربي الكويتي انتصاراً جديداً على الاتحاد المغربي لكرة القدم، الذي رفض مجدداً منح البطاقة الدولية للاعب الإيفواري لامين دياكيتي المنضم حديثاً للعربي، بعدما فسخ عقده مع نادي مولودية وجدة المغربي لعدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الموسم المنتهي، حيث قدم النادي الكويتي تظلماً إلى لجنة فض النزاع أحادية التحكيم في «فيفا» التي أكدت أحقية النادي العربي في ضم اللاعب والحصول على البطاقة الدولية رسمياً.

وسبق أن حصل النادي على بطاقة اللاعب المغربي حمزة خابة عن طريق الاتحاد الدولي بعدما رفض الاتحاد المغربي إرسالها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز