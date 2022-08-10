«زيزو» يعيد «الأرقام» الغائبة عن الزمالك

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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تصدر اللاعب الدولي أحمد سيد «زيزو»، جناح أيمن فريق الزمالك المصري، قائمة هدافي بطولة الدوري المحلي الممتاز، وذلك قبل 4 جولات على نهاية البطولة، وحلق هداف الزمالك بعيداً، بعد أن سجل (19 هدفاً) حتى الآن، وبفارق (6 أهداف) عن أقرب ملاحقيه، اللاعب النيجيري جون أيبوكا، مهاجم فريق إنبي.

وجاء هذا الفارق بين «زيزو» المتصدر وأيبوكا صاحب المركز الثاني، ليؤكد ضمان حصول لاعب الزمالك على لقب هداف الدوري لهذا الموسم، ليعيد اللقب إلى الفريق الأبيض بعد غياب دام 18 عاماً، وكانت المرة الأخيرة التي ذهب فيها لقب الهداف إلى أحد لاعبي الزمالك، في موسم (2003-2004)، وحصل عليها اللاعب عبد الحليم علي، الذي سجل وقتها 21 هدفاً.

وتفوق الزمالك على مصر للمقاصة بخماسية نظيفة، الثلاثاء، ضمن الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز، بينها ثلاثة أهداف «هاتريك» بأقدام زيزو، مكنته من إحكام السيطرة على لقب الهداف، خصوصاً أنه نجح في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، حيث أحرز هدفين أمام الجونة، في مباراة فاز فيها فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة 29 من الدوري، وقبلها سجل هدفاً في مباراة فاز فيها الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة 28.

وعلى الرغم من أن «هاتريك» زيزو لم يكن الأول هذا الموسم في بطولة الدوري، فقد سبقه ناصر ماهر لاعب فريق فيوتشر، وسجل ثلاثة أهداف في مرمى سموحة، بالجولة 13 من عمر الدوري الحالي، إلا أن «الهاتريك» هو الأول لأحد لاعبي الزمالك في الدوري منذ موسم (2018-2019) عندما سجل محمود علاء مدافع الزمالك ثلاثة أهداف أمام طلائع الجيش.

زيزو الذي يقدم مستوى ثابتاً منذ بداية الموسم، ويعد واحداً من أفضل لاعبي مصر حالياً، جاء اقترابه من لقب هداف الدوري، ليمنحه بعض الأرقام التي غابت عن الفريق الأبيض لسنوات، فقد أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافاً للزمالك في موسم واحد ببطولة الدوري، منذ موسم (2014-2015) عندما سجل باسم مرسي 18 هدفاً، ومن قبلهما عبد الحليم علي صاحب الـ21 هدفاً في موسم (2003-2004).

وإذا استمر هداف الزمالك على هذا المعدل التهديفي، سيقترب بشدة من تحقيق رقم غائب عن الدوري المصري منذ موسم (1974-1975) بتسجيل 23 هدفاً في موسم واحد، والذي حققه محمود الخطيب، نجم الأهلي السابق، ورئيس النادي الحالي، وهو الموسم الذي نال فيه الأسطورة الراحل حسن الشاذلي، لاعب الترسانة السابق، لقب هداف البطولة، بعد أن أحرز 34 هدفاً.

من جانبه، قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، صرف مكافأة إضافية إلى أحمد سيد «زيزو»، وذلك عقب تألقه خلال الفترة الأخيرة، وقال عبر قناة ناديه: «سوف يتم صرف مكافأة خاصة لأحمد سيد زيزو على الرغم من أنه مليونير، لكن تقديراً لمجهوده سيتم صرف المكافأة الإضافية له».

وواصل: «زيزو كان يحتفل بعد تسجيله الهدف، وعندما بالغ في الاحتفال تذكر حديثي معهم، وقراري بشأن إمام عاشور قبل رفع العقوبة المالية».

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