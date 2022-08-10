الاتحاد السوداني يعد الهلال والمريخ بالسوبر الأفريقي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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وعد أسامة عطا المنان نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، ناديي الهلال والمريخ ببذل الجهد الممكن والمقنع لضمان مشاركة الهلال والمريخ في بطولة السوبر الأفريقي.

وأضاف من خلال تعليق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «نتمنى للسودان كل تقدم وازدهار».

وأشار إلى بداية مؤتمر السوبر الأفريقي لإعلان البطولة، وعدد الفرق المشاركة وحجم الجوائز المالية الكبيرة والتسويق الذي يتجاوز المائة مليون دولار.

وينتظر أن يطلق رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» باتريس موتسيبي، في تنزانيا «دوري السوبر الأفريقي»، مع وعود بتقديم جوائز تصل إلى 100 مليون دولار للأندية التي ترزح تحت ضائقة مالية.

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