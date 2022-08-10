واجب النفاذ.. حكم نهائي بحبس مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية برئاسة المستشار أدهم فهيم، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، شهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، بتهمة سبه وقذفه وخدش سمعة عائلته، وفقاً لموقع "صدى البلد" المصري.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت 27 إبريل الماضي بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وطعن مرتضى منصور على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 8 يونيو الماضي، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 6 يوليو الماضي، ثم قامت بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة اليوم الأربعاء 10 أغسطس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز