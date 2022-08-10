الدحيل القطري يرفع اسم فرجاني ساسي من قائمته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفع نادي الدحيل القطري، اسم لاعبه الدولي التونسي فرجاني ساسي، من قائمة الفريق الأول للموسم الجديد، وهو ما ظهر على الموقع الرسمي للنادي.

وبحسب تقارير قطرية، يعود السبب وراء ذلك إلى تعرض ساسي لإصابة قوية خلال مباراة الدحيل الماضية أمام الوكرة في الجولة الأولى من الدوري القطري، ستبعده فترة عن الملاعب.

ووفقا لصحيفة "الراية" القطرية، فإن الدحيل اقترب من التعاقد مع الجزائري عدلان قديورة لاعب نادي الغرافة السابق.

وخسر الدحيل مباراته أمام الوكرة بنتيجة 2/4 في الجولة الأولى من دوري نجوم قطر.

وانضم فرجاني ساسي (30 عامًا) إلى صفوف الدحيل الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن صفوف الزمالك المصري بعد انتهاء تعاقده مع النادي القاهري.

ولعب ساسي لأندية الصفاقسي والترجي في تونس، وميتز الفرنسي، والنصر السعودي الذي انتقل منه إلى الدوري المصري عن طريق بوابة الزمالك.

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