تحديد منافسي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، وتم إذاعتها على قناة "كاف" على موقع "يوتيوب"، عن مواجهة الأهلي المصري للفائز من مباراة الجيش الوطني الرواندي واتحاد المنستيري التونسي، في دور الـ 32.

وكان الاتحاد الإفريقي قرر إعفاء 6 أندية من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وهي، الأهلي من مصر، والوداد والرجاء من المغرب، والترجي من تونس، وصن داونز من جنوب إفريقيا، ومازيمبي من الكونغو، فيما يشارك الزمالك من الدور التمهيدي.

وفي نفس الشأن، أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك لفريق إليكت سبورت بطل تشاد في الدور التمهيدي الأول، وفي حالة تأهل الفريق المصري سيواجه الفائز من نادي فلامبو دو ليست البوروندي والاتحاد الليبي في دور الـ 32.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور التمهيدي في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل، بينما تقام مباريات العودة من 16 إلى 18 من الشهر ذاته.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ 32 في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباريات العودة من 14 إلى 16 من الشهر ذاته.

وتنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات، من 10 إلى 12 فبراير 2023، وتستمر منافسات هذا الدور حتى الجولة السادسة من 31 مارس إلى 2 أبريل 2023.

وتلعب مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، خلال الفترة من 21 حتى 23 أبريل ذهابًا، ومن 28 حتى 30 أبريل إيابًا.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، خلال الفترة من 12 وحتى 14 مايو ذهابًا، ومن 19 حتى 21 مايو إيابًا.

وتقام المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الفترة من 2 وحتى 11 يونيو 2023.

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