مرتضى منصور يفي بوعده مع فيريرا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بوعده مع البرتغالي مع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق القاهري.

وكان مرتضى منصور أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه الأسبوع الماضي، إطلاق اسم البرتغالي المخضرم على إحدى حدائق النادي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من داخل نادي الزمالك، تظهر فيها اللافتة التي وضعها مرتضى منصور على إحدى الحدائق بمقر النادي في القاهرة تحمل اسم فيريرا، تكريماً له.

وقاد فيريرا مؤخراً الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي، بهدفين مقابل هدف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز