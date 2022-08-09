الأهلي ينتصر.. عبدالفتاح يستقيل من رئاسة لجنة الحكام المصرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن اتحاد الكرة المصري، استقالة عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية من منصبه، اليوم الثلاثاء.

وفي بيان رسمي، أكد اتحاد الكرة المصري أن مجلس الإدارة وافق على الاستقالة التي تقدم بها عبدالفتاح من منصبه، موجهاً له الشكر على ما قدمه طوال الفترة الماضية.

وفي نفس الشأن، أعلن الاتحاد المصري في بيانه أن خبير التحكيم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، سيبدأ مهام عمله بالإشراف على منظومة التحكيم، بداية من الأسبوع المقبل.

تأتي استقالة عصام عبدالفتاح من منصبه، بعد مطالبة الأهلي المصري بإقالة لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، على خلفية الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق القاهري خلال منافسات الدوري المصري.

ويعتبر الأهلي ليس النادي الوحيد الذي اشتكى من الأداء التحكيمي مؤخراً بالمسابقة المصرية، بل شاركه عدد من الأندية المحلية الأخرى.

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