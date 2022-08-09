وكيل فايلر يصدم جماهير الأهلي المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مارسيل شميد وكيل أعمال السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي المصري السابق، حقيقة ما تردد حول دخول النادي القاهري في مفاوضات معه لعودته من جديد إلى قيادة الفريق.

وقال شميد لموقع "كورة بلس"، أن ما تردد غير صحيح، مشيراً إلى أن فايلر لديه عروضاً من أوروبا وآسيا، لكنه لم يحسم وجهته المقبلة بعد.

ورحل فايلر مؤخراً عن نادي كاشيما انتلرز الياباني بسبب تراجع النتائج، بعدما تولى تدريبه مطلع العام الجاري.

وأضاف وكيل فايلر: "المدرب السويسري لا يرغب في التعجل بخصوص وجهته المقبلة، أسرته ترغب في الاستجمام في الوقت الحالي، وأتوقع ابتعاده عن العمل لمدة شهرين".

وكانت جماهير الأهلي تمني نفسها بعودة فايلر مرة أخرى، لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الفريق الحالي، الذي تراجعت نتائج الأهلي بشكل كبير تحت قيادته.

وسبق وقاد فايلر الأهلي في تجربة أولى ناجحة لكنها لم تستمر طويلاً، حيث تولى تدريب الفريق الأحمر عام 2019 ورحل عام 2020، بعدما حقق لقبي الدوري وكأس السوبر المحلي.

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