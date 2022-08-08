هيكلة في أجهزة المنتخبات الكويتية

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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تنتظر الجماهير الكويتية بشغف إعلان لجنة المنتخبات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة سعود المجمد تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأول بعدما تم التعاقد مع البرتغالي روي بينتو لقيادة المنتخب لمدة أربع سنوات والإبقاء على المدرب المساعد أحمد عبدالكريم ضمن الجهاز الفني وبينما تدرس اللجنة تشكيل الجهاز الإداري للمنتخب الأول، بعدما تقدم فهد عوض مدير المنتخب السابق باستقالته والجهاز المعاون من منصبهم، وفضلوا الابتعاد في الوقت الحالي، بعد الإخفاق الأخير للأزرق في عدم التأهل إلى كأس أمم آسيا 2023، وهناك عدد من الأسماء يتم المفاضلة بينهم لاختيار مدير للمنتخب الأول.

الناشئون

وتسابق لجنة المنتخبات الزمن للانتهاء من وضع الهيكل الإداري والفني للمنتخبات الوطنية المختلفة استعداداً للاستحقاقات المقبلة لتصحيح وضع المنتخبات الكويتية المختلفة، بعدما شهدت الفترة الماضية تراجعاً كبيراً في ترتيبها على المستوى الآسيوي، وكذلك ارتفاع أعمار اللاعبين، وعدم وجود الصف الثاني الذي يستطيع سد فراغ اللاعبين الكبار، وهو ما كلف الأزرق عدم الوصول إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023، ومن قبلها منافسات البطولة الخليجية، وفي إطار استراتيجية الاتحاد لتطوير العمل الإداري والفني تم تكليف اللاعب الدولي السابق عبدالرحمن الموسى بتولي منصب مدير منتخب الناشئين، الذي يعد نواة لبناء المنتخب الأول، الذي سيشارك في تصفيات كأس العالم 2026، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وينتظر الموسى استكمال تشكيل الجهاز الفني والإداري لمناقشة برنامج وخطة الإعداد، خاصة أن تلك المرحلة عانت خلال الفترة الماضية من عدم وجود دوري منتظم بسبب جائحة كورونا مما جعل اللاعبين غير منتظمين في أداء التدريبات وخوض المباريات.

كما تولى اللاعب الدولي السابق علي مقصيد منصب مدير المنتخب الأولمبي والذي ينتظر عدداً من المشاركات خلال الفترة المقبلة، منها كأس غرب آسيا وكذلك تصفيات دورة الألعاب الأولمبية لندن 2024، ومنافسات كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي ستكون مرحلة انتقالية للأزرق، بعد أن تعاقد الاتحاد مع البرتغالي وايميليو بيكسي.

وتدرس لجنة المنتخبات في الوقت الحالي اختيار الجهاز الفني المعاون من أجل وضع برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة، بعد اكتمال الجهاز الفني والإداري، وتنتظر اللجنة وصول المدرب البرتغالي لإتمام التعاقد.

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