مليار جنيه شهرياً مرتب المدرب إبراهومة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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مليار جنيه شهرياً (حوالي 6500 درهم) قيمة الراتب الذي سيتقاضاه المدرب إبراهيم حسين «إبراهومة» من التعاقد مع نادي حيدوب النهود الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، وضعته على رأس قائمة المدربين الأغلى من المحليين في السودان، وأفادت تقارير بأن المدير الفني للفريق حصل على مقدم ثلاثة أشهر، وأنه اشترط الإشراف الكامل على عملية إحلال وإبدال اللاعبين في فترة انتقالات اللاعبين الحالية، وتقدم إبراهومة على برهان تيه المدير الفني للمنتخب الوطني والذي يتقاضى 700 مليون جنيه راتباً شهرياً، وعلى خالد بخيت آخر مدير فني وطني للهلال والحائز على بطولة الدوري الممتاز والذي يتقاضى 500 مليون جنيه راتباً شهرياً.

وشغل إبراهومة منصب المدرب العام لفريق المريخ مع المدير الفني الحالي التونسي غازي الغرايري، وتمنى نادي المريخ على منصته الرسمية التوفيق لمدربه السابق في مشواره الجديد.

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