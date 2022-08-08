عبد المنصف.. 71 هدفاً من فريق واحد

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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واصل الحارس المصري المخضرم، محمد عبد المنصف، أرقامه السلبية أمام فريق الأهلي، وذلك بعد أن تلقت شباكه ثلاثة أهداف في مباراة خاضها فريقه، الاتحاد السكندري أمام الأهلي، السبت، لصالح الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز، ليصل عدد الأهداف التي تلقاها «أوسة» أمام الأهلي إلى 71 هدفاً، غير أن هذه المباراة أهدته رقماً قياسياً في تاريخه، وبات أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري المصري.

واحتفظ عبد المنصف (45 عاماً) بسجله السلبي أمام الأهلي، حيث واجه الفريق الأحمر في 33 مباراة رفقة الفرق التي لعب في صفوفها، بداية من مزارع دينا ومروراً بالزمالك والجونة ووادي دجلة وإنبي ووصولاً إلى الاتحاد السكندري، وفي الوقت الذي حافظ الحارس على نظافة شباكه في 3 مواجهات فقط، تلقت شباكه 71 هدفاً.

ويمتلك عبد المنصف حظاً عثراً في مواجهاته أمام الأهلي، حيث إنه تلقت شباكه أهدافاً كثيرة أكثر من مرة، أشهرها في المباراة التي فاز فيها الأهلي بنتيجة (6-1)، في موسم (2001-2002) من الدوري، وكان «أوسة» قبلها خارج التشكيل الأساسي للفريق الأبيض، ونتيجة إصابة عبد الواحد السيد الحارس الأساسي لعب المباراة بديلاً له ليمنى مرماه بالأهداف الستة التاريخية، كما شهد موسم (2012-2013) ثاني أكبر خسائره أمام الأهلي، حين سقط رفقة إنبي بنتيجة (5-1)، وذلك قبل الثلاثية التي مني بها مرماه رفقة الاتحاد السكندري أمس.

فيما حقق عبد المنصف رقماً قياسياً شخصياً بعد مشاركته الأخيرة أمام الأهلي، وتخطى زميله السابق في منتخب مصر، الحارس الأسطوري، عصام الحضري، وبات أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري المحلي في تاريخه، بـ(462 مباراة)، ويبدو أن تحقيق الأرقام القياسية هو الدافع في بقاء عبد المنصف في الملاعب حتى هذا العمر، خصوصاً وأنه أعلن اعتزاله الكرة بنهاية الموسم الجاري.

وشارك للمرة الأولى بمسابقة الدوري الممتاز مع فريق مزارع دينا في موسم (1995-1996) ولعب في صفوفه لأربعة مواسم، ثم انتقل إلى الزمالك وخاض معه 11 موسماً، ثم الجونة لمدة عامين، ثم الاتحاد السكندري لموسم واحد، ثم إنبي ثم وادي دجلة قبل أن يعود مجدداً إلى الاتحاد السكندري، لتصل عدد مشاركاته في المسابقة المحلية إلى 26 موسماً على التوالي، ليدخل قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري المحلي في بلاده، ويتساوى مع الحارس الأرجنتيني هوجو غاتي.

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