النصر السعودي مهدد بالحرمان من القيد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسيطر حالة من القلق على جماهير نادي النصر السعودي، بسبب الشكاوى المقدمة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي، التي كان آخرها شكوى محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك السابق ومنتخب مصر.

وكان أبوجبل وقع على عقود انضمامه إلى صفوف النصر خلال الأشهر الماضية، بعد تألقه مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، قبل أن يتراجع النادي السعودي عن إتمام الصفقة.

وفي بيان رسمي، أكد نادي النصر أن أبوجبل قدم معلومات مغلوطة لإدارة النادي، وهو الأمر الذي يحل التعاقد مع الحارس، كما طالبت إدارة النادي الحارس في بيانها رد مبلغ 450 ألف دولار، قيمة مقدم التعاقد التي حصل عليها فور التوقيع.

وفي تصريحات لقناة 24 الرياضية، قال الإعلامي السعودي سعود الصرامي: "النصر لديه أربع قضايا مهمة أمام الاتحاد الدولي، تخص كل من جوليانو دي باولا، وروي فيتوريا، وعبدالرزاق حمدالله، ومحمد أبوجبل".

وأضاف: "الخطورة أن يصنف الاتحاد الدولي إلغاء عقد حمدالله وعقد أبوجبل على أنه تعسفي، وفي هذه الحالة النصر سيكون في خطر شديد، أتمنى من إدارة النصر أن تكون في كامل تركيزها في التعامل مع هذه الأزمة".

وشدد على أن قوانين لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، تنص على إيقاف القيد في حالة أن يكون هناك 4 قضايا ضد النادي أمام فيفا.

يذكر أن النصر يقيم معسكره حالياً في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستهل النصر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي بمواجهة الوحدة، الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، 27 أغسطس الجاري.

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