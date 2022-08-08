الأهلي المصري يستعد لتوجيه ضربة قوية للزمالك

المصدر: البيان

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يستعد الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، لتوجيه ضربة قوية إلى غريمه التقليدي الزمالك، من خلال ضم نجم الأبيض السابق ولاعب التعاون السعودي الحالي مصطفى فتحي.

وأكدت تقارير صحفية سعودية، أن مصطفى فتحي واصل الغياب عن معسكر التعاون في هولندا الذي يقام حالياً استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد دخوله في مفاوضات مع الأهلي المصري لضمه خلال الانتقالات الجارية.

ونشرت صحيفة "المدينة" السعودية، تقريراً بعنوان "أين مصطفى فتحي؟ ولماذا لم يلتحق بمعسكر الفريق؟، هذا السؤال الذي تردده جماهير التعاون، فيما مازال الصوت الرسمي داخل البيت التعاوني يلتزم الصمت".

وتابعت الصحيفة السعودية، قائلة: "هناك أخبار تفيد بأن اللاعب متمسك بعرض الأهلي المصري، إذ يسعى الأخير إلى ترتيب أوراقه وإعادة تماسك الفريق بالتعاقد مع عدد من اللاعبين، ويأتي مصطفى فتحي في مقدمتهم لكن هذا الأمر يواجه عقبات كبيرة لعل أهمها تمسك فريقه التعاون به، لاسيما وأنه كان أحد نجوم الفريق على الرغم من أن التعاون لم يضمن البقاء في دوري المحترفين الموسم الماضي إلا بعد آخر لقاء له، بعدما تعادل مع فريق ضمك".

وأشارت "المدينة"، إلى أن مفاوضات الأهلي جاءت في الوقت الذي جدد فيه مجلس إدارة الزمالك مطالبه بالحصول على باقي قيمة انتقال مصطفى فتحي للتعاون البالغة 400 ألف دولار، بعدما اشترى التعاون ما تبقى من عقده مع الأبيض في الانتقالات الشتوية يناير الماضي، وإلا سيضطر لتقديم شكوى ضد النادي السعودي.

ومن المقرر أن تكشف الفترة المقبلة عن وجهة اللاعب في الموسم الجديد، في ظل تمسك الأهلي بضمه الصيف الجاري.

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