نجم ميلان ياسين عدلي يرفض فرنسا ويقرّر تمثيل الجزائر

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة “لاغزيتا ديلو سبورت” عن قرار متوسط ميدان ميلان الإيطالي ياسين عدلي بتمثيله ألوان المنتخب الجزائري ورفضه فرنسا.

وعنونت الصحيفة الخبر الصادر أمس الأحد :"عدلي يقول لا لفرنسا ويختار اللعب للجزائر برفقة بن ناصر”.

وعلى ذمة المصدر. فإن عدلي تنقل إلى القنصلية الجزائرية في ميلانو لتقديم طلب الحصول على الجواز الجزائري، كما أشارت إلى انه سيرسل المستندات والوثائق المطلوبة إلى الفيفا.

كما أضافت، أن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، سيستدعي اللاعب الأنيق في المباريات المقبلة.

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