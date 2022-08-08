ميكالي مدرباً للمنتخب الأولمبي المصري

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعاقده رسمياً مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، لتدريب المنتخب الأولمبي المصري خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك ميكالي مشواراً مميزاً كمدير فني وخاصة على صعيد المراحل السنية الشابة، حيث قاد المنتخب البرازيلي للميدالية الذهبية الأولى في تاريخه في كرة القدم بالألعاب الأوليمبية، في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عاماً على الميدالية الفضية كوصيف لبطولة العالم للشباب عام 2015.

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