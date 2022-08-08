البصرة ترفض قرار تمويل «خليجي 25»

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد الوسط الرياضي العراقي، حالة من الشد والجذب، وصلت إلى حد الرفض لقرار الحكومة العراقية الأخير، والقاضي بتخصيص مبالغ من موازنة محافظة البصرة لتمويل مصاريف استضافة بطولة الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ25، والمقرر استضافتها، مطلع العام المقبل، في محافظة البصرة، المطلة على الخليج العربي بجنوب العراق.

رفض المحافظ

وبرز الرفض «البصراوي» لقرار الحكومة العراقية لتمويل «خليجي 25»، من خلال بيان أصدره أسعد العيداني، محافظ البصرة، أعلن فيه صراحة أن «قرار مجلس الوزراء العراقي بخصوص تمويل خليجي 25، مرهون بموافقة محافظ البصرة، ونحن نعلن رفضنا للقرار، وقد أبلغنا المعنيين بذلك، وطلبنا استضافتنا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء».

ولم يتوقف الرفض «البصراوي» لقرار الحكومة العراقية بشأن تمويل «خليجي 25»، عند بوابة محافظ البصرة فحسب، بل تعداه ليشمل نواب البصرة في مجلس النواب العراقي، والذين رفضوا استقطاع مبالغ من موازنة المحافظة لتمويل بطولة الخليج العربي لكرة القدم، عادّين البطولة حدثاً عراقيا عاماً، وليس نشاطاً «بصراوياً» فقط بحجة إقامة البطولة في البصرة.

موازنة «بترودولار»

ويستند الرفض «البصراوي» إلى أن قرار الحكومة العراقية قد ارتكز أساساً على اقتطاع مبالغ تمويل استضافة «خليجي 25» من استحقاق محافظة البصرة مما يعرف عراقياً بـ«موازنة بترودولار»، وهي الموازنة المخصصة حصراً للمحافظات العراقية المنتجة للنفط، وبواقع دولارات محدودة عن كل برميل يتم استخراجه من آبار نفط تلك المحافظات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز