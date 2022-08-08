10 أجانب في الهلال السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضاف نادي الهلال (5) لاعبين أجانب بعد إتمام التعاقد معهم، وأكمل النادي إدخال بياناتهم في نظام الانتقالات الخاص بالنادي لتتم المطابقة، ليصبح عدد الأجانب 10 لاعبين، منهم ثلاثة لاعبين تحت السن وخمسة في الكشف الرئيسي، ويتجه النادي لتجنيس لاعبين اثنين، وتصطدم مشاركتهم بقرار الاتحاد السوداني لكرة القدم اعتماد مشاركة ثلاثة لاعبين فقط داخل الملعب، واللاعبون هم المدافع الأنغولي (فيكتور) مدافع فريق بتر اتلتيكو، والكنغولي (جولدي مكابي) مهاجم فيتا كلوب، والسنغالي (لامين غارغو) الجناح الأيمن لفريق كازا سبورت، والإيفواري (كلود سينغوني) محور ارتكاز اسيك، ويستقبل الحارس الإيفواري الدولي (اليرز) حارس مرمى سان بيدور العاجي، (والنيجيري أولوانوسين) قلب دفاع أنيمبا، وهناك مهاجم آخر لم يتم الكشف عليه ليصل عدد اللاعبين الأجانب في الهلال إلى عشرة بوجود أجاجون والكاميروني سلمون بانغا والملاوي جيرالد فيري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز