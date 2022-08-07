المنتخب السعودي بطلاً لكأس العرب للشباب

المصدر: د ب ا

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توج منتخب السعودية للشباب ببطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 سنة، التي جرت في المملكة العربية السعودية، عقب فوزه 5 / 3 بركلات الترجيح على منتخب مصر اليوم "الأحد"، في المباراة النهائية للمسابقة.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1، ليحتكم المنتخبان في البداية إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ثم إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة المنتخب السعودي.

وبادر منتخب السعودية بالتسجيل عن طريق عبدالعزيز العليوة، غير أن صلاح باشا أدرك التعادل لمصلحة منتخب مصر في الدقيقة 49.

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