«الخطيب» يهاجم اتحاد الكرة المصري

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

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جاءت تصريحات محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، لتزيد الأزمات بين ناديه وبين اتحاد الكرة المصري، لاسيما وأن الموسم الجاري، تحديداً، شهد خلافات عديدة بين الطرفين، وزادت حدتها بسبب الأخطاء التحكيمية، التي حرمت فريق الكرة الأول بالأهلي من المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، على حد قول مسؤوليه.

وفي كلمة مطولة له، أذيعت عبر قناة الأهلي الرسمية، وجه الخطيب عدة رسائل إلى اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، وقال إن هناك بعض الأمور حدثت في آخر ثلاث سنوات ولم تناقش، منها وجود أندية تدفع رسوماً كبيرة في قيد اللاعبين، ما يشكل عدم المساواة بين الأندية، ولفت إلى أن عملية القيد تشوبها علامات استفهام كثيرة، منها فتح القيد في يوم عطلة لتسجيل بعض اللاعبين.

كما أشار رئيس الأهلي إلى ضغط المباريات، إضافة إلى الأندية التي تعرضت للحرمان من القيد والأخطاء التحكيمية التي تزداد يوماً بعد يوم، ولفت إلى أن ناديه أرسل العديد من الخطابات إلى اتحاد الكرة كما تحدث مع مسؤولي رابطة الأندية المحترفة للمطالبة بالعدل، وأوضح أن كل هذه الممارسات كانت أحد أسباب تراجع أداء لاعبي الفريق الأول بعد أن عانوا من إرهاق شديد، وتقلص فرصه في المنافسة على لقب الدوري.

وتوترت العلاقة بين الأهلي واتحاد الكرة مؤخراً لعدة أسباب، أولها الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات الدوري المحلي الممتاز، وقد قدم الأهلي اقتراحات سابقة لتطوير الأداء التحكيمي على رأسها تعيين خبير أجنبي بجانب الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الفريق، ومن بين الأسباب التي أشعلت الصدام بين الأهلي واتحاد الكرة أيضاً، هي ضغط المباريات التي يتعرض لها الفريق الأحمر حسبما يرى الخطيب.

وشدد، على ضرورة تطوير شامل لمنظومة التحكيم وتنظيم مواعيد البطولات المحلية ومراعاة مواعيد البطولات الأفريقية، لأن الأهلي كان أكثر تضرراً من تطبيق كافة اللوائح على الجميع مثل القيد المحلي. لابد من مراجعة السلبيات ولابد من ثورة تصحيح في اتحاد الكرة.

كما تسببت أزمات القيد في الخلاف بين الطرفين، خاصة أن الخطيب أكد في خطابه أنه ليس هناك عدالة في سداد رسوم قيد اللاعبين بين ناديه الملتزم بسداد مستحقاته ويتبقى عليه مبالغ ضئيلة وبين أندية أخرى، وكذلك أزمة ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تلقى فيها الأهلي الهزيمة أمام الوداد المغربي، الذي أقيمت المباراة على أرضه ووسط جماهيره، في واقعة غريبة أغضبت الأهلي وجماهيره.

وتحدث رئيس الأهلي في كلمته عن أزمة ملعب النهائي الأفريقي، وتساءل: «كيف يقول مسؤول إنه تكتم على أحد الخطابات إلى جانب القيد في وقت الحرمان من القيد؟ لذلك اتحاد الكرة أصدر القرارات السابقة. لا نخرج للهجوم على الأشخاص نسير وفقاً لقيم النادي».

وتحدث عن الدور السلبي لوزارة الرياضة المصرية في هذه الأزمة وقال: إن وزارة الرياضة أقرت بوجود خطأ من اتحاد الكرة في أزمة دوري أبطال أفريقيا. لكن لم يحدث أي شيء، وفي الوقت الذي كان للاتحاد الأفريقي «كاف» موقف واضح وصريح وكشف كل الحقائق حول الخطابات بينه وبين الاتحاد المصري، قال وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، إنه لا يقدر على معاقبة اتحاد الكرة.

وأضاف الخطيب، أن الاتحاد الأفريقي قدر مطالب الأهلي وعدل من المباراة النهائية مثلما طلب الأهلي، إلى جانب القيم المالية للمسابقات يتم دراستها، بينما لم يتم اتخاذ أي رد فعل تجاه اتحاد الكرة المصري هنا حتى الآن.

وكانت أزمة أخيرة اندلعت بين الأهلي واتحاد الكرة، بسبب إلغاء هدف صحيح للأهلي في مباراته أمام فاركو، الأربعاء الماضي، ما تسبب في خروج المباراة بالتعادل بدون أهداف، وهو ما دفع إدارة الأحمر إلى المطالبة بالتحقيق مع حكم المباراة وحكم الفيديو المساعد، كما قرر استكمال مباريات الدوري بالناشئين والبدلاء.

وكشف رئيس النادي الأهلي في كلمته، أسباب اتجاه الإدارة لاستكمال مباريات الدوري الممتاز بالناشئين والبدلاء، وذلك بعد تقلص فرص المنافسة مع الزمالك المتصدر على لقب الدوري، وقال: لاعبونا استنزفوا من ضغط المباريات ولم يعد لديهم القدرة، وهو ما تسبب في إصابة الكثير منهم، إلى جانب تشبع البعض منهم وهو أمر طبيعي.

وأضاف: قررنا اللعب بالناشئين إلى جانب من لم يشارك كثيراً والعائدين من الإصابة، تقديراً للاعبين الذين لم يحصلوا على راحة، لافتاً إلى تقديره لتخوف المدير الفني ريكاردو سواريس من النتائج بسبب اللعب بالناشئين، لكن النتائج ليست هي المعيار في الوقت الحالي، من أجل تجهيز اللاعبين بدوافع مختلفة للموسم الجديد.

وأكد الخطيب على أنه لا يخلق المبررات للنتائج المتواضعة في الفترة الماضية، لكنه يضع الجمهور في الصورة، وهناك تدعيم قوي جداً في الفترة المقبلة في بعض المراكز وهذا لا يقلل من الموجودين في الوقت الحالي، الأهلي غير معتاد على الإخفاق لكن هذه هي كرة القدم.

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