«فيفا» يُنصف العربي الكويتي على الرجاء المغربي

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

استجاب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لطلب النادي العربي الكويتي في قضية اللاعب المغربي حمزة خابة وأرسل البطاقة الدولية ليصبح اللاعب في قبضة النادي بعدما رفض الانضمام لصفوف الفريق خلال المعسكر التدريبي الذي يقام في تونس.

وكشف النادي عن وصول البطاقة الدولية للاعب مما يؤكد قانونية الإجراءات التي قام بها النادي وكذلك حصة العقد المبرم بين النادي واللاعب، والذي يستمر حتى عام 2024 وقابل للتمديد حتى 2025، وأن انتقاله لنادي الرجاء المغربي غير قانوني.

وأعلن النادي الاستمرار في الإجراءات القانونية لحفظ حقوق النادي، وخصوصاً أن مبررات خابة بفسخ العقد لم تقنع مسؤولي «فيفا»، الذي أكد صحة الإجراءات وقانونية العقد الابتدائي.

مستمرون

وكشف أمين السر العام في النادي العربي فؤاد المزيدي أن النادي لن يتوقف في قضية اللاعب المغربي، بعد استلام البطاقة الدولية ومستمرون بالتصعيد في حال قيد اللاعب في كشوف نادي الرجاء والمشاركة معه، وهذا يعتبر اختراق التعاقد، وسيعرض النادي المغربي إلى عقوبات، وسيخسر المباريات التي سيشارك فيها خابة بعدم أهليته في المشاركة وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إبلاغ الاتحاد الأفريقي، حتى لا يسجل في قائمة الفريق الأفريقية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وقال: النادي العربي لن يتنازل عن حقه في هذه القضية ومستمرون في كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه سواء في غرفة فض المنازعات في الفيفا او محكمة الكأس.

رفض

ومن جانب آخر رفض الجهاز الفني والإداري للعربي العرض الذي تقدم به نادي الفيصلي السعودي لضم لاعب الوسط سلطان العنزي نظراً لحاجة الفريق له، بعدما أبدى الكرواتي ميشا مدرب الفريق السابق والفيصلي الحالي رغبته في اصطحاب اللاعب معه، وفي الوقت نفسه اكتملت صفوف الفريق خلال المعسكر بانضمام بندر السلامة بعد انتهاء برنامجه العلاجي من الإصابة بالدوحة.

البدائل

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب المقدوني يوغسلاف إلى الوصول لأفضل تشكيل بإيجاد عدة بدائل لتعويض غياب الراحلين عن الفريق وفي مقدمتهم المدافع أحمد إبراهيم ولاعب الوسط عبدالله الشمالي المنضمان للقادسية والمدافع الأيمن محمد فريح المنتقل إلى الكويت، قبل المشاركة في الاستحقاقات المحلية بعدما خاض الفريق ثلاث مباريات خلال معسكر تونس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز