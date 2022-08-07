بث مباشر لنهائي كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما بين السعودية مصر
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شاهد البث الحي والمباشر لنهائي كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما بين السعودية مصر على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز فى أبها.
منتخب مصر قد تأهل لنهائي بطولة كأس العرب للشباب بعد الفوز أمام الجزائر بثلاثية مقابل هدف بنصف النهائي.
كما تأهل المنتخب السعودي للدور نفسه بعد فوزه الكاسح أمام منتخب فلسطين بخماسية دون رد.
بث مباشر— البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 7, 2022
نهائي كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما بين #السعودية و #مصر
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