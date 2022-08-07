بث مباشر لنهائي كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما بين السعودية مصر

المصدر: البيان

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شاهد البث الحي والمباشر لنهائي كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما بين السعودية مصر على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز فى أبها.

منتخب مصر قد تأهل لنهائي بطولة كأس العرب للشباب بعد الفوز أمام الجزائر بثلاثية مقابل هدف بنصف النهائي.



كما تأهل المنتخب السعودي للدور نفسه بعد فوزه الكاسح أمام منتخب فلسطين بخماسية دون رد.

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