مصدر بالأهلي المصري يوضح الموقف من عودة «فايلر»

المصدر: البيان

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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن عدم تفكير إدارة الأهلي في التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد فسخ عقد المدرب السويسري مع نادي كاشيما الياباني، بشكل ودي وفق صحيفة الوطن.

وأكد المصدر : «الدخول في مفاوضات مع فايلر للعودة من جديد غير مطروح على الإطلاق، ومجلس إدارة النادي الأهلي، يدعم استمرار البرتغالي ريكاردو سواريش، ومن غير المنطقي تحميله مسؤولية تراجع النتائج والابتعاد عن التتويج ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي».

وأوضح المصدر أن إدارة النادي الأهلي، تلتمس العذر للمدير الفني الحالي للفريق، ريكاردو سواريش، بسبب الإصابات العديدة وحالة الإرهاق والإجهاد التي يعاني منها معظم اللاعبين بسبب تلاحم المباريات منذ فترة طويلة، وبالتالي لن تتفاوض مع أي مدرب للموسم الجديد.

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