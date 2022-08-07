هل يعود لتدريب الأهلي المصري؟ .. كاشيما الياباني يفسخ تعاقده مع فايلر

المصدر: البيان

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أعلن نادي كاشيما أنتلرز الياباني فسخ تعاقده مع السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق بالتراضي.

وكشف النادي الياباني في بيان رسمي أنه نتيجة للوضع الحالي والتوجه المستقبلي للفريق، تقرر إنهاء العقد مع المدرب فايلر بموافقة متبادلة.

وأضاف البيان "وبخلاف فايلر سيرحل المدرب دراجان مورجيا ومدرب الأحمال البدنية مانويل كريكلير".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد فور تحديده رسميا.

وكان فايلر قد وقع مع النادي الياباني في ديسمبر 2021، لكنه لم يستطع قيادة الفريق فنيا في البداية من أرض الملعب بسبب قيود السفر لليابان.

وبدأ فايلر عمله مع الفريق الياباني من أرض الملعب لأول مرة في مارس الماضي.

ويحتل النادي الياباني المركز الرابع في مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن الصدارة عقب مرور 24 جولة.

ويتبقى عشر مباريات لفريق كاشيما في مسابقة الدوري الياباني.

ولعب كاشيما أنتلرز تحت قيادة فايلر في 24 مباراة بالدوري الياباني وحقق الفوز في 11 بالإضافة إلى 7 تعادلات و6 هزائم.

وخاض فايلر 35 مباراة مع كاشيما أنتلرز في مختلف البطولات وحقق الفوز في 19 منهم وتعادل في 8 مناسبات بينما وخسر مثلهم..

وكانت الفترة الماضية شهدت تردد اسم رينيه فايلر وإمكانية عودته من جديد لتدريب الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.

وكان فايلر نجح في الظهور بشكل مميز مع الأهلي واستطاع ثقة الجماهير الحمراء في ظل المستويات المميزة التي كانت يقدمها الفريق تحت قيادته قبل أن يرحل قبل عامين من الآن .

فهل يعود فايلر مجدداً ، خاصة بعد تدهور نتائج الفريق الأحمر في ظل قيادة مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو سواريش.

وكانت إدارة النادى الأهلى تعاقدت مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمرفي 44 مباراة فاز في 34 لقاء وتعادل في 8 وخسر مباراتين وواحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدوري ، وسجل الفريق تحت قيادته 91 هدفاً .

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