الأهلي المصري .. من «متهم» إلى «مجني عليه»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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في الوقت الذي قاد النادي الأهلي المصري ثورة غضب ضد أداء التحكيم في مباريات كرة القدم، وأصدر بياناً هدد فيه اتحاد الكرة في بلاده، بمقاطعة البطولات المحلية، واستكمال بطولة الدوري باللاعبين الناشئين، وطالب بإقالة لجنة الحكام في اتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، خرجت جماهير بعض الأندية المنافسة لتنتقد موقف الأهلي، وطالبته بتذوق جزء مما عانته هذه الأندية، مدعية أن الفريق الأحمر هو من كان يكسب بدعم الحكام طوال السنوات الماضية، وأنه قد حان الوقت ليتجرع الفريق الأحمر ما تجرعته الفرق المنافسة.

أزمات

وتواصلت أزمات التحكيم في الدوري المصري هذا الموسم، والذي شهد أخطاء تحكيمية بالجملة، أدت إلى مطالبة بعض الأندية بتغيير رئيس لجنة الحكام الحالي، أما الأندية الكبرى فقد طالبت بتعيين حكام أجانب لمبارياتها المتبقية من عمر الدوري المحلي الممتاز، وهو ما دفع اتحاد الكرة للتعاقد مع خبير التحكيم الإنجليزي، مارك كلاتينبرغ، ليتولى مسؤولية تطوير التحكيم في مصر.

غير أن الأزمة تفاقمت بعد المباراة التي تعادل فيها الأهلي أمام فاركو، بدون أهداف، والتي أقيمت لصالح الجولة الثامنة والعشرين من الدوري، وذلك بعد أن تغاضى حكم المباراة، محمود عاشور، عن احتساب هدف صحيح لصالح الأهلي، أحرزه لاعبه الجنوب أفريقي، بييرسي تاو، وهو القرار الذي استند فيه حكم المباراة لرأي حكم الفيديو المساعد «فار».

مقاطعة

وخرج مجلس إدارة الأهلي ببيان ناري، اتهم فيه لجنة الحكام في اتحاد الكرة بعدم النزاهة، وهدد بمقاطعة المسابقات المحلية في بلاده، لا سيما وأنها المرة الثانية على التوالي التي يتم إلغاء هدف للفريق الأحمر، بعد أن ألغي له هدف في المباراة السابقة أمام فريق المقاولون العرب، ليخسر الفريق 4 نقاط في مباراتين متتاليتين.

وانتقد كثيرون موقف الأهلي بعد القرارات التي اتخذها ضد اتحاد الكرة، وأكد البعض أن الفريق الأحمر هو أكثر الفرق استفادة من الأخطاء التحكيمية طوال سنوات كثيرة مضت، ولماذا لم يعتبر مسؤولوه أن أخطاء التحكيم جزء من متعة كرة القدم كما كانوا يدعون من قبل.

مؤامرة

وكان مسؤولو الزمالك وجماهيره على رأس منتقدي موقف الأهلي، وتبدّل الحال بعد أن كان الزمالك وجماهيره متهمين دائماً بتبني نظرية المؤامرة ضد فريقهم، لتنتقل العدوى إلى جماهير الأهلي التي تؤكد وجود مؤامرة لتعطيل الفريق الأحمر وإبعاده عن البطولات، مشددة على أنها تدعم إدارة ناديها في كل القرارات.

لكن لو تمسك الأهلي بموقفه في مقاطعة بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، سوف يعرّض نفسه لعقوبات كبيرة، وفقاً للائحة اتحاد الكرة.

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