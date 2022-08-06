«أزمة خابة».. العربي الكويتي يفضل التصعيد

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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رفض النادي العربي الكويتي التنازل عن حقه في اللاعب المغربي حمزة خابة مهاجم أولمبيك آسفي بعدما حصل على توقيعه خلال شهر يونيو الماضي للانضمام لصفوف الزعيم الكويتي بعدما امتنع عن التواجد بمعسكر الفريق الذي يقيمه حالياً في تونس استعداداً لخوض الاستحقاقات المحلية التي ستنطلق 25 أغسطس الجاري من خلال منافسات دوري زين بجانب المشاركة في مواجهة الدور قبل النهائي لأندية غرب القارة لكأس الاتحاد الآسيوي أمام السيب العماني سبتمبر المقبل.

وطالب اللاعب من خلال رسائل لمسؤولي النادي بفسخ التعاقد بحجة مرض والده ولن يستطيع الابتعاد عن أسرته والتواجد خارج المغرب وهو مبرر لم تقتنع به إدارة الفريق الكويتي، ليثبت أخيراً تلقيه عرضاً من الرجاء المغربي للانضمام له في صفقة انتقال حر، وهو ما دفع إدارة النادي العربي للتصعيد من خلال تكليف محامي إيطالي مهتم بشؤون اللاعبين لمقاضاة اللاعب بإرسال ثلاثة إنذارات له للانضمام لمعسكر الفريق في تونس، ولم يستجب اللاعب لها ورفض كل الحلول، مؤكداً أن موقفه سليم قانوناً وأن توقيعه للعربي الكويتي غير رسمي، وهو توقيع مبدئي لن يعتد به، في الوقت الذي أصدر له النادي تأشيرة دخول تونس، وكذلك تأشيرة دخول الكويت «فيزا عمل»، وكذلك العقد الرسمي للاعب بعدما وقع إلكترونياً.

البطاقة الدولية

وخاطب الاتحاد الكويتي لكرة القدم بناءً على طلب النادي العربي الاتحاد المغربي لكرة القدم للحصول على البطاقة الدولية للاعب، وهو ما قابله الأخير بالرفض كون انتقال اللاعب من نادي أولمبيك آسفي إلى نادي الرجاء انتقال داخلي ولا يوجد عقد مسجل لدى الاتحاد أو أبدى رغبة رسمية منه للانتقال الدولي، وهو ما دفع النادي العربي إلى تقديم شكوى إلى «فيفا» مصحوبة برفض الاتحاد المغربي، ليقبل «فيفا» البت في الشكوى ويخاطب الاتحاد المغربي بضرورة التوضيح القانوني عن سبب رفض إرسال البطاقة الدولية.

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