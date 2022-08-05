اتحاد الكرة المصري : «حكم فار» الأهلي وفاركو تمت معاقبته قبل بيان الأحمر

المصدر: البيان

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قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم معاقبة حكام الفيديو الخاص بمباراة الأهلي وفاركو التي تسببت في أزمة كبيرة بين الأهلي واتحاد الكرة ولجنة الحكام المصرية.

وقال مصدر داخل لجنة الحكام وفق موقع فيتو إن قرار معاقبة الحكام أصدر صباحالخميس بعد تقييم أداء الحكام المتبع من قبل اللجنة بشكل دوري يومياً عقب كل المباريات المقامة في الدوري .

ورفض المصدر الكشف عن حقيقة حرمان حكم الفار من إدارة مباريات الأهلي المتبقية في الدوري هذا الموسم ، مشيراً إلى أن العقوبات تتم لكنه لا يتم الكشف عن طبيعة العقوبة نفسها سواء بعدم التعيين في المباريات لعدة أسابيع أو لنادي بعينه.

وشدد المصدر أن قرار العقوبة علىحكم الفار لمباراة الأهلي وفاركو جاء قبل إعلان بيان النادي الاهلي مساء اليوم بشأن طلب ايقاف حكم الفار.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر في اجتماعه الطارئ ما يلي:

• المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

• المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

• عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

• استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

وسيقوم محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.

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