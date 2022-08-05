كسر ذراع الراحل أحمد راضي.. أنباء كاذبة

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتشرت خلال الساعات الماضية في وسائل إعلام، ومواقع تواصل اجتماعية عراقية، أنباء كسر ذراع تمثال الراحل أحمد راضي، نجم كرة القدم العراقية الشهير، لكن سرعان ما تبين كذب وعدم صحة تلك الأنباء.

إرث رياضي

وتوفي النجم أحمد راضي في العام 2020 نتيجة إصابته بوباء «كورونا»، تاركاً خلفه إرثاً رياضياً لا يمكن أن يغادر ذاكرة عشاق كرة القدم العراقية والعربية على السواء.

النورس والساحر

وتقديراً لدوره في خدمة كرة القدم العراقية، ولشعبيته الواسعة لدى عموم أبناء الشعب العراقي، تم نصب تمثال للراحل أحمد راضي قرب «استاد» الشعب الدولي، الملعب الذي شهد صولات وجولات لا تنسى للنجم الذي غالباً ما يُلقب بالنورس والساحر والهداف.

نفي وزاري

وسارعت وزارة الشباب والرياضة العراقية إلى نفي تعرض تمثال الراحل أحمد راضي لأي ضرر في أي جزء منه، مشيرة إلى أن ما تم تداوله في هذا الشأن، عار عن الصحة.

مواقع تواصل

وشددت الوزارة على أن تمثال الراحل أحمد راضي في وضع طبيعي ولا صحة بتاتاً للأنباء والصور التي تناولتها وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعية عراقية.

تحري الدقة

ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والمصداقية أثناء نقلها الأخبار، وضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق تجنباً للوقوع في الخطأ.

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