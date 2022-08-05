فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بفترة صعبة، حيث تراجعت نتائج الفريق الأحمر بشكل كبير خلال الأيام الماضية، تحت قيادة مدربه الجديد ريكاردو سواريش.

وتعادل الأهلي في مباراته الأخيرة أمام فاركو بالجولة 28 من بطولة الدوري المصري، ليواصل الأحمر استمراره بالمركز الثالث لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 66 نقطة، وبيراميدز صاحب الوصافة برصيد 59 نقطة.

وخاض الأهلي 27 مباراة ببطولة الدوري المصري حتى الآن، ويتبقى له 6 مباريات ومباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي، وحال فوزه بجميع المباريات سيجمع 21 نقطة جديدة، ليصل رصيده إلى 77 نقطة، أما الزمالك وبيراميدز فخاض كل منهما 28 مباراة، ويتبقى لكل منهما 6 مباريات، وحال فوز الزمالك بها سيحصد 18 نقطة جديدة، ويرفع رصيده إلى 84 نقطة، أما بيراميدز في حال فوزه بها سيصل إلى 77 نقطة.

وتتمثل فرص الأهلي للتتويج ببطولة الدوري المصري موسم 2022/2021، في الفوز بجميع مبارياته المقبلة، مع انتظار سقوط غريمه التقليدي الزمالك وفقدانه 7 نقاط على الأقل بواقع خسارة مباراتين وتعادل مباراة ثالثة، وهو ما سيترتب عليه تساوي الغريمين في عدد النقاط برصيد 77 نقطة، ولكن الأفضلية ستكون للأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة.

وكان الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال مباراة الدور الأول ببطولة الدوري المصري، بينما انتهت مباراة الدور الثاني بينهما بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويخوض الأهلي أربع مباريات من السبع المتبقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمام كل من الاتحاد والمصري والإسماعيلي وطلائع الجيش أيام 7 و10 و21 و26 أغسطس، بينما يلتقي في القاهرة مع إيسترن كومباني وإنبي وسيراميكا كليوباترا أيام 20 و23 و29 من الشهر ذاته.

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