الهلال السوداني يعيد «البرنس» بعد 10 أعوام

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أعلن نادي الهلال السوداني إعادة قائد الفريق السابق هيثم مصطفى «البرنس» بعد 10 أعوام من مغادرته النادي مشطوباً في العام 2012 بعد أزمة شهيرة شهدها النادي، انتقل بعدها لعدد من الفرق منها المريخ وأهلي شندي، وحدد النادي قراراً بإعادة لاعبي النادي من العام 1987 لإنهاء مسيرتهم على أن يتم فسخ التعاقد بعد التوقيع مباشرة. وخلف القرار رد فعل متبايناً ما بين مؤيد ورافض.فيما انتقد مدافع الهلال في فترة السبعينات من القرن الماضي شوقي عبدالعزيز القرار وتساءل هل بدأ تاريخ النادي في 1987؟

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