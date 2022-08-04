الأهلي المصري يصدر قرارات نارية بسبب التحكيم

المصدر: البيان

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أصدر مجلس إدارة الأهلي المصري في اجتماعه اليوم قرارات نارية بسبب بعض المشاكل التحكيمية التي واجهته في الفترة الأخيرة وجاءت كما يلي:

-المطالبة بإقالة لجنة الحكام التـي فـقـدت نزاهتهـا ومصداقيتها.

-المطالبة بإيقاف حكـم الـ« VAR» فـي مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

-عـدم المشاركة في المسابقات التي ينظمهـا الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم «كأس مصـر - السـوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

-استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

-يقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن مباراة الأهلي وضيفه فاركو، أمس الأربعاء، التي انتهت بالتعادل السلبي في بطولة الدوري المحلي، شهدت إلغاء أحمد الغندور، حكم المباراة، هدفا للفريق الأحمر أحرزه الجنوب أفريقي بيرسي تاو بداعي التسلل، بناء على قرار مثير للجدل من محمود عاشور، حكم الفار .

وساهمت نتيجة مباراة الأهلي وفاركو في تقليص حظوظ الفريق الأحمر في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، حيث ظل في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، بفارق 10 نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، وذلك قبل 6 مراحل على نهاية الموسم، علما بأن الأهلي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي.

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